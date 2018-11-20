Ляшко призывает власть вернуть киевлянам кинотеатр имени Александра Довженко

Киевский кинотеатр "Оскар", что на проспекте Победы, необходимо переименовать в кинотеатр имени Александра Довженко, заявляет лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.

"25 ноября исполняется 65 лет со дня смерти Александра Довженко. К сожалению, он похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Но в своем завещании он просил похоронить его в Украине, поскольку Сталин фактически заточил его в неволе в Москве. Москали его не отпускали до самой смерти и сегодня не отдают его прах. В то же время и украинская власть делает все для того, чтобы обесценить память великого деятеля исскуств. Я не имею ничего против кинотеатра "Оскар", но украинская нация дала кинематографу уникального деятеля исскуств и надо быть аморальными или дураками, чтобы отказываться от увековечения его памяти", - сказал О.Ляшко в понедельник, сообщается на сайте партии.

Лидер "радикалов" обратился к главе столицы Владимиру Кличко и министру культуры Евгению Нищуку с требованием вернуть украинцам кинотеатр имени Александра Довженко.

"Не отказывайтесь и не унижайте память этого мирового гения кинематографа. В десятку лучших работ за все время существования кинематографа вошли 2 украинские фильмы. И это фильмы Александра Довженко "Земля" и "Битва за нашу Советскую Украину". И закрывать кинотеатр Довженко - это нечестно перед памятью этого художника, перед украинским киносообществом, перед украинцами", - подытожил политик.