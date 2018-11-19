Владимир Зеленский: паранойя олигархов - Lb.ua

Статья шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной

Вы знаете, что такое индуктивный психоз? Форма коллективного помешательства, причем необязательно патологического. "Стадное чувство", которому человек, подпавший под влияние окружающих, следует, не задумываясь – грубая, но вполне исчерпывающая аналогия из "просторечия".

В прошлом году, стоило Святославу Вакарчуку лишь намекнуть на политические амбиции и появиться в гипотетических президентских рейтингах, как представители украинских элит, ряд топ-политиков и даже дипломатов впали в индуктивный психоз относительно его возможных перспектив. О показателях Вакарчука, шансах выхода во второй тур, итоговой победы говорили во всех кабинетах Печерска, офисах соседних кварталов и посольских резиденциях. Говорили с таким жаром, что часто убеждали друг друга (а это, собственно, и есть проявление «индуктивного психоза») в неизбежности его президентских перспектив.

В конце весны-начале лета, на пике роста рейтингов Анатолия Гриценко, та же история повторилась с "настоящим полковником".

Сегодня все эти представители элит, топ-политики и даже дипломаты с трудом вспоминают о своих былых предпочтениях. В том числе потому, что "переключились" на Владимира Зеленского. Который и о баллотировании толком-то еще не заявил, но поступки которого оставляют мало места для сомнений.

"95- квартал как электоральный ресурс"

"Кто он?", "Что из себя представляет?", "Какова степень его зависимости от Коломойского?". Этими вопросами "кошмарят" друг друга обитатели офисов на разных этажах "Паруса", неподалеку от МИДа, в нескольких легендарных кабинетах старого Печерска. Последний вопрос – ключевой и подразумевает: "действительно ли Зеленский – аватар Коломойского или есть шанс на его "самостоятельное плавание?". От ответа на него напрямую зависит "инвестиционная привлекательность" объекта.

"Еще три года тому, когда вышел первый сезон "Слуги народа", я сказал, что Зеленский настроен заниматься политикой и готовит почву загодя. Это было очевидно", - делится один из бессменных "столпов" украинской власти.

"Плюсы" – одна из самых популярных площадок страны, но ТРК "Украина" все же более рейтинговая. Представь, что будет, если Зеленский станет "компромиссной" фигурой сразу для нескольких олигархов и получит доступ к той же "Украине", а также, чем черт не шутит, каналам холдинга Пинчука. А затем еще проедется с небольшим агиттуром по заводам Ахметова, где сейчас бессменно солирует Олег Ляшко. В таком случае, второй тур ему гарантирован. А может даже и итоговая побед. Тем более, в свете последних его показателей", – отмечает второй.

На сегодня его слова выглядят некоторым преувеличением, но они не лишены рацио. Программа "Вечерний квартал", а также другие продукты, выходящие "из-под пера" продакшена "95-й квартал" ("Слуга народа", "Лига смеха", многие другие) стабильно собирают многомилионные аудитории. Более того, тот же 95-й квартал давно стал электоральным ресурсом.

По словам одного из топовых украинских стратегов (в последнее время, впрочем, сосредоточившегося преимущественно на европейских коммуникациях), к мнению и оценкам которого мы обратились в ходе подготовки данного материала, он давно выписывает своим топ-клиентам простой рецепт: стремиться быть упомянутым в любой из сценок "Квартала" в любом залоге, дабы сразу стать известным на всю страну. Если такой возможности нет – хотя бы присутствовать в зале, "эмпатируя" на камеру.

Так, кстати, в свое время случилось со спикером ВР Арсением Яценюком. Ну, или вспомните "внезапное" появление персонажа, изображавшего Геннадия Корбана ("Это – мой друг Гена, мы всегда с ним гуляем", – рекомендовал Владимир Зеленский, изображавший Игоря Коломойского) в ролике про увольнение губернатора Днепропетровской ОГА в кабинете у Президента.

"Одной пародии "квартальщиков" достаточно, чтобы буквально уничтожить человека или вознести его до небес. Секрет прост: у гражданина, наблюдающего юмористический концерт из зала или по телевизору, полностью отключается критическое мышление. Он открыт и абсолютно восприимчив к любой информации и, повторяю, оценить ее критически неспособен", – говорит наш консультант.

Таким образом, продукты "95-го квартала" – лучший "канал доставки". Какими были, в свое время, эфиры Савика Шустера (с которым, кстати, "квартальщики" двигались по пути создания совместного телеканала, еще до появления "3STV", да не сложилось).

"Звезда взойдет на востоке"

Даже после потери Крыма и Донбасса, условно "бело-голубой" избиратель по-прежнему составляет значительную долю электоральной карты страны. Если точнее, это около 37-38%, при этом на сегодня из них "охвачено" порядка 10-12%. Остальные доступны. На первый взгляд, выбор на этом поле велик, но простая арифметика подсказывает: "прописка" на "Интере" не дает желаемого результата Юрию Бойко, на "Ньюзване" – Вадиму Рабиновичу. Что уж говорить о Михаиле Добкине, Евгении Мураеве, Вадиме Новинском и прочих потенциальных "претендентах".

"Технологи Банковой навязывают стереотип о том, что во втором туре встретятся Порошенко и Тимошенко. Их логика действий ясна, однако уже сегодня очевидно: шансы Петра Алексеевича на второй тур невысоки, тогда как Тимошенко – стопроцентны. Весь вопрос в том, с кем ей придется там встретиться. Думаю, ее будущий оппонент еще не заявил о себе в полную силу. Но кем бы он ни был, наверняка для меня понятно одно: его звезда, с большой долей вероятности, взойдет на Востоке", – продолжает наш консультант.

Плюс следует иметь ввиду следующее: как раз сейчас окружение Рината Ахметова принимает решение относительно формата их участия в кампании. Не исключено, битва на условно "бело-голубом" фланге разразится между их выдвиженцем и тем же Владимиром Зеленским. При том, что – по признакам сугубо формальным – второй им тоже близок.

"Зеленский родом из Кривого Рога. И говорит по-русски! Представь, если он начнет встречаться с людьми на востоке, в центре – говорить на понятном им языке и понятные для них вещи: все эти "пошло в жопу МВФ" и так далее. Это будет иметь стопроцентный эффект", – уверен один из потенциальных ресурсных сторонников комика. Он сам, равно как его "коллеги" (от решения которых во многом зависят политические перспективы нашего героя) присматриваются к Зеленскому каждый по-своему. Кто-то придирчиво мониторит рейтинги; кто-то – получает собственные, субъективные "замеры" с востока.

Так, Виктор Пинчук пытался разобраться в происходящем в ходе недавней (в начале октября) встрече с Игорем Коломойским в Иерусалиме. Да-да, не удивляйтесь: Лондонский суд Лондонским судом, а личные отношения никто не отменял. Предметные договоренности относительно поддержки лидера "95-го квартала", по информации LB.ua, на встрече достигнуты не были. Да и задачи такой не стояло. Напротив, на нынешнем этапе интерес Игоря Коломойского, равно как и Владимира Зеленского, состоит в том, дабы убедить окружающих в полной автономии друг от друга. Зеленскому это даст шанс начать карьеру самостоятельного политика; Коломойскому – выиграть время, дабы в удачный момент предъявить выигрышные векселя (в том, что он – при благоприятном развитии событий – их предъявит, у всякого, кто его знает, сомнений не возникает).

"Чем крепче ассоциации с Коломойским, тем сложнее нам будет заручиться поддержкой кого-то другого. А такая поддержка сейчас нужна. По максимуму. Собственно, дистанцироваться от образа "человека Коломойского" – одна из главных наших задач на нынешнем этапе", – говорит собеседник из близкого окружения Зеленского.

Проще говоря: устроить кастинг "женихов" – спонсоров и акционеров. Которые, может так получиться, по факту оплатят чужую свадьбу.

"Володя настроен очень серьезно. Решение о переходе в политику для него фактически судьбоносное и тут нельзя стратить", – добавляет еще один близкий к комику человек, делясь нюансами намеченной стратегии.

Какова же связь Коломойского и Зеленского в действительности (кроме, разумеется, дружеской)?

Ответ прост. Продакшен под названием "95-й квартал" – один из самых коммерчески успешных (если не сказать самый коммерчески успешный) проектов подобного рода в стране. В далеком 2012-м продакшен заключил десятилетний контракт с телекомпанией "1+1" на предмет того, что канал покупает у продакшена уже готовую продукцию. Рекламные слоты при этом остаются за "плюсами" (частично эту информацию LB.ua подтвердил сам Игорь Коломойский). Но в схеме также присутствует (неофициально, разумеется), структура, обеспечивающая оперативную связь и коммуникацию двух звеньев. Та же, кстати, самая, что использовалась на этапе договоренностей о сотрудничестве Игоря Коломойского с Савиком Шустером.

Владимир Зеленский – не просто талантливый шоумен, но эффективный бизнесмен, сумевший создать и привести к успеху команду из нескольких десятков человек. Не побоявшись, в свое время, порвать с Александром Масляковым и его компанией "АМИК" (бывшей абсолютным монополистом на профильном рынке), Зеленский и Ко начинали с разовых "халтур" в столице, но очень быстро пришли к серьезным заработкам. Что важно – честным. Сегодня они ежемесячно генерят кэш, который и не снился большинству толстосумов страны (кто знает – поймет: "вытащить" из бизнеса серьезный объем кэша на текущие расходы – довольна непростая задача для всякого состоятельного человека).

Разумеется, уйдя в политику сохранить нынешнее статус-кво не получится. Если, конечно, кто-то большой не даст гарантий сохранения, а может даже увеличения прибылей в новом статусе. Ну, вы понимаете, о чем я.

В любом случае, при принятии того самого судьбоносного решения сей фактор необходимо учитывать. И вот тут мы подходим к главному вопросу: а что руководит самим Зеленским?Насколько для него это серьезно? Зачем ему понадобилась политика?

Всерьез побороться за первое кресло страны?

"Потренироваться" на президентских, чтобы потом "продать" свое лидерство в списке и места в нем на парламентских, заведя в Раду нужных людей? Тем паче самому брать мандат при этом вовсе необязательно – юмористу-острослову не составит труда объяснить, почему он вдруг передумал.

Удовлетворить амбиции?

Или на него действительно нашел приступ «мессианства» с верой в то, что лишь он один способен спасти Украину?

Вариантов несколько. Точный ответ даст только время, причем не самое ближайшее.

В любом случае, к Владимиру Зеленскому вполне уместно применить слова, сказанные одним умным человеком про Святослава Вакарчука: "Артисту важны аплодисменты. Популярный артист привык собирать большие залы и купаться в восторгах публики. Тогда как профессиональная политика – это не про аплодисменты. И уж точно не про восторги. Часто даже правильные поступки сопровождаются едва ли не проклятиями. Готов ли он к этому?".

Угрозы и возможности

Как шутит сам Владимир Зеленский, отсутствие у него политического опыта – большой плюс. На сегодня его команду составляют люди, работающие с ним уже много лет – авторы, сценаристы, продюсеры, все те, кто задействован в "махине" "Квартала". Именно им предстоит оперативно реагировать на вызовы, связанные с возможной сменой "амплуа". Их – при ближайшем рассмотрении – обнаруживается несколько.

А) виртуальная кампания.

"Первый день выдвижения кандидатов в Президенты – 31 декабря. Традиционно, на НГ рейтинги зашкаливают и не воспользоваться этим было бы глупо. Ты уже писала о намерении Петра Порошенко заявить о баллотировании именно в праздничную ночь. У "Квартала" такого решения пока нет, но очевидно, что праздничные эфиры не пройдут "вхолостую", – говорит один из уже упоминавшихся сегодня собеседников.

При этом сорвать "сектор-приз" вполне может тот, кто принесет документы в ЦИК уже "под занавес". Последнее для Владимира Зеленского даже выгоднее, ибо позволяет провести кампанию в духе "блицкриг", одновременно сократив простор для "уколов" конкурентов;

Б) относительно "нападок", в узких кругах существует два прямо противоположных мнения.

"Зеленского по-настоящему никто не мочил. Никто не задавал ему серьезных вопросов. Ну, например: чувак, как ты себя видишь в роли главнокомандующего, как решить вопрос Донбасса, нужно ли менять Конституцию и так далее. Одна история – шутки со сцены шутить, другая – номинироваться на главный пост страны", – формулируют сторонники первого.

"Нападки "старых" политиков ему не страшны. С реакциями у Зеленского все окей, в ответ на всякую шпильку, он способен отшутиться так, что оппонент еще пожалеет", – парируют вторые.

В) впрочем, отшучиваться в буквальном смысле будет не столько Зеленский, сколько группа его авторов, задействованных в проектах "Квартала" во главе с давними партнерами и коллегами Владимира братьями Шефир.

Даже самый талантливый, харизматичный артист – лиши его "группы поддержки" в виде постоянных авторов, сценаристов, продюсеров – моментально ослабевает. В том числе важны кадры, "выстраивающие картинку" для телевизора. Ибо одно дело – эфиры и дубли, другое – живое общение с людьми на площадях, в цехах, сельских клубах (тут уж у аудитории критическое восприятие включается очень быстро).

Именно поэтому некорректны сравнения Зеленского с известным итальянским политиком Беппе Грилло, у которого – как говорят непосредственно в Италии – два ресурса: интернет (блог-площадка) и площадь. Ни того, ни другого у Зеленского сегодня нет, а с Грилло объединяет лишь то, что лидер "Пяти звезд" тоже когда-то был успешным комиком;

Г) в случае, если основной ставкой Владимира Зеленского является все же парламентская кампания, а президентская используется "для разогрева", ему будет важно не просто сохранять, но наращивать политическую активность в предвыборный период. Обязательно – дооснащая ее глубиной и смыслами. Что непросто и требует системной политической работы. В противном случае, урожай "собранный" в марте, к октябрю 2018-го может растеряться.

"Чтобы все было как раньше"

Возвращаясь к началу текста, зададимся вопросом: с чем связаны откровенно странные метания сильных мира сего от одного претендента к другому? Не со страхом ли победы реального игрока?

И возможен ли сейчас консенсус олигархов вокруг фигуры Владимира Зеленского? Может ли он – фактический кандидат "Противсіх" – стать их "коллективной ставкой" на предстоящих выборах?

Зависит, как мы выяснили, от многих факторов. Главный из которых: сумеет ли в их головах закрепиться мысль о независимости лидера "квартала" от Игоря Коломойского.

В настоящее время все они к Зеленскому "присматриваются" и каждый из них может по-своему начать ему понемногу помогать – медийно, кадрово, технологически и т.д. Ведь памятуя о том, что за президентской кампанией следует парламентская, даже мизерные инвестиции могут окупиться на этапе формирования коалиции (ну, или не окупиться и тогда это будет действительно "оплата чужой свадьбы").

Но если серьезно говорить с представителями топ-элит о грядущих перспективах, их объединяет одно: желание вернуть все "как раньше". Прежде всего: восстановить монополии (в их прежнем виде), реконструировать рычаги управления – на бюджет и политикум. Но возможно ли это в нынешних условиях? Найдется ли кандидат в Президенты, который им это всерьез пообещает, а они ему всерьез поверят? Очевидно, что нет.

Равно как очевидно то, что кто-то должен заставить олигархов играть по правилам страны. И это явно не Петр Порошенко, второй срок которого для представителей крупного (да, и не только) капитала означает лишь одно – полное "обезжиривание". Ведь нынешние их позиции крепки его боязнью потерять власть. В случае, если весной 2018-го такая угроза исчезнет, никто и ничто не помешает Петру Алексеевичу управлять "по-новому".

Владимир Зеленский? Но за его спиной маячит "тень отца Гамлета".

Получается, нити сходятся на персоне Юлии Тимошенко. Которой для укрепления позиций не хватает статуса "фигуры консенсуса". Хотя, на самом деле, важна договоренность лишь с одним человеком. Дружеские объятия с которым на открытии "Донбасс-арены" хорошо памятны фотоархивам.

Но это уже совершенно другая история).