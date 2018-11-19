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Выборы

17:31 19.11.2018

"Нацкорпус" будет выдвигать своего кандидата на выборы президента

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"Нацкорпус" будет выдвигать своего кандидата на выборы президента

Партия "Национальный корпус" в течение полутора месяца объявит кто будет единым кандидатом от политсилы на президентской гонке, пишет "Страна".

Кроме этого, руководитель штаба "Нацкорпуса" Родион Кудряшов косвенно подтвердил намерение Андрея Билецкого идти на выборы отдельно.

"Наш ответ будет не менее амбициозным, чем решение "Свободы". Для официального заявления у нас ещё есть время до начала президентской гонки", - говорит Р.Кудряшов.

Стоит отметить, что партия А.Билецкого не участвовала в собрании, на котором "ВО "Свобода", "Правый сектор", С14 и ряд других националистических организаций завили о выдвижении Р.Кошулинского кандидатом на пост президента.

"Партнеры не услышали нашего мнения, хоть "Национальный корпус" составляет половину националистического лагеря", - сказал Р.Кудряшов.

Теги: #нацкорпус #выборы
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