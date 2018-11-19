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17:01 19.11.2018

Безсмертный: Заявление министра соцполитики о декларировании доходов заробитчан - аморальное

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Безсмертный: Заявление министра соцполитики о декларировании доходов заробитчан - аморальное

Своими заявлениями о необходимости декларирования доходов заробитчан Минсоцполитики пытается уменьшить количество получателей субсидий, заявил экс-вице-премьер-министр Роман Безсмертный, комментируя заявление министра социальной политики Андрея Ревы о необходимости декларирования денег работников, которые ежегодно пересылают в Украину 6,5 миллиарда долларов .

"Не надо лезть в карманы тех, кто и так едва сводит концы с концами! Заявление министра социальной политики Андрея Ревы о декларировании средств, которые заробитчане пересылают из-за рубежа, - аморальное! Очевидно, что в Министерстве социальной политики хотят уменьшить количество получателей субсидий. Но нельзя это делать, выгребая последние копейки из карманов граждан", - сказал Р.Безсмертный в понедельник, сообщают в пресс-службе политика.

По его словам, средства, которые получают родственники работников, "не поддаются системному обсчету". Если, например, в этом месяце перевод был, то это не значит, что он будет регулярным. То есть, переводы заробитчан своим семьям - "это подарки, а не постоянные доходы", поэтому речь не идет о декларировании.

"Лишать людей субсидий за новый холодильник, стоевровий перевод или придумывать прочий бред - нельзя! Зато правительство могло бы начать переговоры с Евросоюзом о компенсации Украине затрат на подготовку рабочей силы для Европы. Ведь украинцы приезжают туда работать и приносят деньги в бюджеты европейских стран", - отметил Р.Безсмертный.

Теги: #субсидии #заробитчане #минсоцполитики #безсмертный
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