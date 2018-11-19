Бойко: Именно правящая коалиция несет полную ответственность за кризис, который уже пятый год душит страну

Срыв отопительного сезона, отсутствие расследования резонансных преступлений, произошедших в последнее время - это вина правящей коалиции в парламенте, заявил сопредседатель "Оппозиционного Блока" Юрий Бойко.

"Последствиями ее "работы" стало принятие космических тарифов, "полицейских" бюджетов, правительство, которое уже более двух лет не отчитывается в парламенте по выполнению своей экономической программы, "Нафтогаз", который живет отдельной от страны жизнью и не делает абсолютно ничего хорошего для экономики и для людей. Все это – вина правящей коалиции, законодательной ветви власти, потому что любое государство живет по законам, которые принимаются в парламенте. И все остальные ветви власти должны выполнять эти законы", – сказал сопредседатель фракции во время заседания Согласительного совета в понедельник, сообщает пресс-служба "Оппоблока".

Кроме этого, парламентарий привел конкретный пример отсутствия управленческого единства в государстве.

"НКРЭКУ принимает решение о том, что "Нафтогазу" разрешается перекрывать отопление городам при наличии задолженности после начала отопительного сезона. Уникальное решение. Это путь к заморозке городов. Кабинет Министров через неделю принимает решение запретить отключать города от отопления после начала отопительного сезона. Скажите, пожалуйста, какое решение будет выполнять "Нефтегаз", формально государственная компания, которой на самом деле руководит не государство, а наблюдательный совет, большинство в котором составляют неграждане Украины?" – подчеркнул Ю.Бойко.