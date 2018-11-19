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15:35 19.11.2018

Гриценко считает, что оборонные предприятия должны работать в три смены

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Гриценко считает, что оборонные предприятия должны работать в три смены

Государство должно стимулировать развитие оборонной отрасли не только в условиях войны, но и в мирное время, заявил лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

"Оборонные предприятия должны работать в три смены даже без войны. Потому что оборонка - это прорывная наука, новые технологии, высокотехнологичные и высокооплачиваемые рабочие места. И это, без преувеличения, инженерный интеллект нации", - сказал в пятницу А.Гриценко в эфире харьковского телеканала "Вести Ньюс".

Он подчеркнул, что сейчас не развиваются ни авиационный блок, ни высокие технологии в обработке.

"Все начинается с оборонки, а затем путем конверсии идет в гражданский сектор. Государство должно это стимулировать. И она будет это делать", - уверен лидер партии "Гражданская позиция".

Он заявил, что есть несколько шагов, чтобы развивать оборонную отрасль: это государственный оборонный заказ, чтобы армия и силовые структуры были обеспечены должным образом. Плюс экспортный потенциал. По словам А.Гриценко, в Украине должны быть связана и разработка, и закупка своей техники для армии и других силовых структур. Тогда такую ​​технику будут покупать и другие страны.

Кроме этого, одним из важных шагов, по мнению политика, является создание отдельного органа, который должен координировать и планировать работу оборонных предприятий. Сейчас в Украине более ста таких предприятий, в том числе частные. Поэтому, работу такого учреждения необходимо восстановить, а контролировать ее в определенной степени должен президент.

"Худшее, что может быть - когда Минобороны дают средства на закупку вооружения, а по линии этого органа не дают на развертывание мощностей по производству на заводах. Деньги лежат, а рабочих мест и техники нет. Поэтому, эту работу в значительной степени должен координировать президент", - подчеркнул лидер "Гражданской позиции".

Теги: #обороноспособность #украина #выборы #гриценко
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