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15:21 19.11.2018

Тимошенко: "Батькивщина" не будет голосовать за коррупционный бюджет-2019

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Тимошенко: "Батькивщина" не будет голосовать за коррупционный бюджет-2019

"Батькивщина" не будет голосовать за проект госбюджета на 2019 год, а все, кто его поддержит, - это сообщники коррупционных сделок Петра Порошенко, заявила лидер фракции Юлия Тимошенко на брифинге по итогам согласительного совета в понедельник.

"Каждый проект бюджета, который подается правительством Порошенко за последние 4 года, является концентрированным воплощением коррупции, которую президент возглавляет. И бюджет на следующий год - не исключение", - отметила Ю.Тимошенко, сообщают в пресс-службе партии.

По словам политика, 32% бюджета направляется на большую финансовую пирамиду, которая называется "долги государства Украина", созданные Порошенко и обслуживаются его людьми.

"419 млрд грн - это то, что они хотят забрать у государства и не потратить на ее развитие. Сравните с расходами на оборону - 85 млрд, доходами Пенсионного фонда - 120 млрд грн", - подчеркнула лидер "Батькивщины".

Она также добавила, что в условиях безумного повышения тарифов еще на 22% уменьшаются субсидии для украинских семей.

"Замораживаются пенсии и зарплаты. И есть еще множество "приятных" коррупционных расходов, которые раздает сейчас Порошенко и его правительство депутатам, чтобы они за это дерьмо, которое назвали проектом бюджета на 2019, голосовали", - возмутилась Ю.Тимошенко.

Теги: #тимошенко #батькивщина #юлия_тимошенко
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