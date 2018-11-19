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Выборы

15:15 19.11.2018

В ТИК начался прием документов для регистрации кандидатов на местные выборы 23 декабря

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В ТИК начался прием документов для регистрации кандидатов на местные выборы 23 декабря

С сегодняшнего дня в территориальных избирательных комиссиях (ТИК) началась регистрация кандидатов в депутаты, на должность сельского, поселкового, городского головы на местных выборах, которые назначены на 23 декабря 2018 года, сообщили в Центральной избирательной комиссии.

"Представление в ТИК документов для регистрации кандидатов продлится до 28 ноября включительно. А до 29 ноября включительно территориальные избирательные комиссии будут принимать решение о регистрации кандидатов в депутаты, кандидата на должность сельского, поселкового, городского головы или об отказе в регистрации", - отметили в Комиссии.

Согласно поданным в ЦИК документам в местных выборах смогут принять участие 46 политических партий.

Стоит отметить, что первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов пройдут в 123 объединенных территориальных общинах (ОТГ) (15 городских, 21 поселковый, 87 сельских ОТГ) в 21 области Украины. В состав этих 123 ОТГ вошли 511 местных советов (городских - 15, поселковых - 25, сельских - 471).

По предварительным подсчетам в этих выборах смогут принять участие более 685 тыс. избирателей.

Теги: #украина #местные_выборы #цик
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