Ляшко требует установить минимальную заработную плату на уровне 6 тысяч гривен

Люди не могут платить по новым тарифам, поэтому цену на газ нужно снизить, а зарплаты и пенсии - повысить, заявил лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.

"Мы требуем установить минимальную заработную плату на уровне 6 тыс. гривен в месяц. Это даст возможность пересчитать пенсии для 5 млн пенсионеров и поднять их минимум на тысячу гривен", - сказал Ляшко во время Согласительного совета в понедельник, сообщают в пресс-службе партии.

При этом лидер "радикалов" отметил, что деньги на это нужно брать с контрабанды, которую крышует власть.