Тимошенко: Цена на украинский газ для населения - 75 долларов за тысячу кубометров, а не 305 долларов, как сейчас

По бухгалтерской отчетности "Нафтогаза" и "Укргаздобыча", цена газа украинской добычи может быть на уровне 75 долл. за 1 тыс. кубометров, заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"По бухгалтерской отчетности, себестоимость добычи украинского газа за 9 месяцев 2018 составляет 17 долл. за 1 тыс. кубометров. Если мы добавим материальные расходы, оплату труда, налоги, доходность - минимум 30% рентабельности, ренту за добычу, а также все расходы на транспортировку, у нас получается, что мы можем продавать украинский газ украинцам за 75 долл. за 1 тыс. кубометров. А точная цифра - 74, 81 долл.", - сказала Ю.Тимошенко во время Согласительного совета в понедельник.

При этом лидер "Батькивщины" отметила, что сегодня в Украине добывается 15 млрд кубометров газа и по отчетам "Нафтогаза" и "Укргаздобыча", именно столько газа необходимо украинцам.

"Сегодня добывается 15 млрд кубометров украинского газа и по отчетам "Нафтогаза" и "Укргаздобыча" ровно 15 млрд нужно населению Украины на конфорку, отопление, и на все то, что связано с горячей водой. Плюс еще 1 млрд кубометров на все бюджетные учреждения - на отопление и газподачу. Я хочу спросить НЕ популистов. Скажите, почему вы украинский газ, который с 30 процентной рентабельностью и стоит 75 долларов, продаете украинцам за 305 долларов. Это 400 процентов рентабельности! Совесть есть у кого? ", - отметила политик.