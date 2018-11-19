Безсмертный предлагает сделать теледебаты обязательными для кандидатов в президенты

Теледебаты должны стать обязательной составляющей предвыборной кампании, заявил политик, экс-вице-премьер-министр Украины Роман Безсмертный.

"Интеллектуальное падение украинских политиков привело к тому, что они заменяют предметную дискуссию нецивилизованными способами выяснения отношений. Это означает, что в украинской политике, кроме знаний и опыта, надо вернуть и дебаты. Начиная от дискуссии депутатов, которые баллотируются в парламент, в местные советы, городских голов, и заканчивая кандидатами в президенты", - считает Р.Безсмертный, сообщают в пресс-службе политика.

По его словам, здесь очень важную роль должны сыграть журналисты и телеканалы.

"Это тот случай, на который уместно тратить ресурсы, в том числе бюджетные, в ходе избирательных кампаний. И здесь очень важно от ЦИК, государства, собственников телеканалов выработать механизм реализации теледебатов. Например, объявить конкурс", - отметил экс-вице-премьер.

Он убежден, что качественная дискуссия послужит источником знаний для граждан, а также покажет, каким образом политики могут решать те или иные вопросы. Кроме того, станет очевидной качество кандидатов.

"Профессиональная дискуссия поставит перед украинским обществом вопрос: кто именно кандидат и имеет право баллотироваться. Потому что у нас могут заявить о себе все - от Дарта Вейдера до космических пришельцев. Идет подмена понятий и театрализация процесса", - отметил Р.Безсмертный.