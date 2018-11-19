"Оппозиционный Блок" будет требовать пересмотра проекта бюджета 2019

Политическая партия "Оппозиционный Блок" будет потребовать от парламента пересмотра законопроекта о бюджете 2019, голосование которого состоится 22 ноября, заявил сопредседатель фракции Юрий Бойко.

"Мы считаем, что в том виде, в котором он предложен правительством, его принимать нельзя, потому что это бюджет, который усугубляет бедность людей, не оказывает соответствующей помощи тем слоям населения, которые в этом больше всего нуждаются, а это инвалиды, чернобыльцы, дети, матери, все те люди, которые крайне нуждаются в помощи от государства", - сказал политик в эфире телеканала "Интер" в воскресенье в Киеве, сообщает пресс-служба "Оппоблока".

Ю.Бойко отметил, что главным вопросом для партии станет внесение предложений, представленных фракцией в Бюджетный комитет и которые должны быть учтены.

"Для нас главным вопросом станет пересмотр проекта бюджета, который на наш взгляд, является антисоциальным и антинародным. У нас есть свои предложения, мы их уже предоставляли в Бюджетный комитет, они не были учтены, но мы будем требовать, чтобы они были обязательно внесены и учтены", - подчеркнул Ю. Бойко.