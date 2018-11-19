Выборы2019

Выборы

09:26 19.11.2018

Через Медведчука Россия пытается вмешаться в украинскую избирательную кампанию - Садовый

1 мин читать
Через Медведчука Россия пытается вмешаться в украинскую избирательную кампанию - Садовый

Непосредственное влияние Российской Федерации на выборы в Украине уже ярко выражено, в частности через активное присутствие Виктора Медведчука в украинской избирательной кампании, заявил лидер "Объединения "Самопомич" Андрей Садовый.

"Политическая активность Медведчука - это черная метка для украинской власти. А те лица, которые все последние годы активно помогали России уничтожать украинское государство не только не арестованы и не осуждены за свои действия, но они себя прекрасно чувствуют в украинском парламенте. Между тем представители партии президента стыдливо убегают с пленарного зала, когда нужно снимать с них неприкосновенность", - сказал А.Садовый во время встречи с президентом Национального демократического института (США) Дереком Митчелом, сообщает пресс-служба политпартий .

По его мнению, это является свидетельством того, что Россия планирует существенно нарастить свое присутствие в украинском парламенте в 2019 году. А власть только потакает этому.

Теги: #медведчук #россия #садовый #выборы
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Рабинович считает, что его решение увеличит рейтинг "Оппозиционной платформы – За життя" на выборах в парламент

47 партий примут участие в местных выборах 23 декабря

Украинские парламентарии пригласили представителей Канады наблюдателями на выборах 2019 года

"Народный фронт" в январе решит, участвовать ли в президентских выборах; выдвинуть может только члена партии

Единым кандидатом на пост президента от "Оппозиционной платформы – За життя" стал Юрий Бойко

Гриценко: Сейчас еще не время для президентства Вакарчука

Зеленский о президентском рейтинге: Бороться так бороться

Если пришли холода, надо немедленно включить тепло, а уже потом выяснять, кто виноват - Садовый

Правительство передумало за деньги от "спецконфискации" повышать обороноспособность страны - Садовый

Геращенко: Путин может использовать заложников и политзаключенных как козырь накануне украинских выборов

ПОСЛЕДНЕЕ

Мураев: Конфигурация "Оппоблока" и "За життя" необходима исключительно Петру Порошенко

"Оппозиционный Блок" будет требовать пересмотра проекта бюджета 2019

Ответственность за некомпетентного мэра Смелы Тимошенко должна взять на себя

Яценюк рассказал, зачем развесил агитационные билборды со своим изображением

Валентин Наливайченко: Россия раз и навсегда потеряла контроль над Украиной - "Сегодня"

Яценюк: В политике почти нет людей, которые понимают, что делать в стране

Гриценко: Крымскотатарская автономия должна быть создана, учитывая интересы коренного народа

Бойко: Развитие сельской медицины станет приоритетным вопросом, как только в Украине сменится власть

Тимошенко: Холод в домах - это следствие решений Порошенко поднять цену на газ

Тимошенко: Жители Смелы до сих пор остаются без тепла, несмотря на обещания президента

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА