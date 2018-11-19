Через Медведчука Россия пытается вмешаться в украинскую избирательную кампанию - Садовый

Непосредственное влияние Российской Федерации на выборы в Украине уже ярко выражено, в частности через активное присутствие Виктора Медведчука в украинской избирательной кампании, заявил лидер "Объединения "Самопомич" Андрей Садовый.

"Политическая активность Медведчука - это черная метка для украинской власти. А те лица, которые все последние годы активно помогали России уничтожать украинское государство не только не арестованы и не осуждены за свои действия, но они себя прекрасно чувствуют в украинском парламенте. Между тем представители партии президента стыдливо убегают с пленарного зала, когда нужно снимать с них неприкосновенность", - сказал А.Садовый во время встречи с президентом Национального демократического института (США) Дереком Митчелом, сообщает пресс-служба политпартий .

По его мнению, это является свидетельством того, что Россия планирует существенно нарастить свое присутствие в украинском парламенте в 2019 году. А власть только потакает этому.