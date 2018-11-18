Рабинович считает, что его решение увеличит рейтинг "Оппозиционной платформы – За життя" на выборах в парламент

Лидер партии "За життя", народный депутат Украины Вадим Рабинович считает, что его отказ участвовать в выборах президента в пользу Юрия Бойко поможет "Оппозиционной платформе – За життя" получить лучший результат на парламентских выборах.

"Я поступил так, как должен поступать каждый порядочный человек в нашей стране, если он чувствует сердцем, что его действия не принесут пользу Украине. Я обязательно поведу "Оппозиционную платформу – За життя" к победе на парламентских выборах. Нам нужна эта победа. Президент, придя сегодня к власти, будет ждать парламентских выборов, потому что он ничего сделать не может", - сказал он в эфире программы "Кто кому Рабинович" на телеканале "112 Украина" в воскресенье.

В.Рабинович считает, что его отказ участвовать в президентских выборах добавит "Оппозиционной платформе – За життя" "как минимум 10%" на парламентских выборах. "Потому что люди умные в отличие от различных политтехнологов. И мы обязательно победим. Вы еще увидите в нашей "Оппозиционной платформе" очень много разных людей", - отметил он.