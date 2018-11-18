47 партий примут участие в местных выборах 23 декабря

Центральная избирательная комиссия Украины опубликовала список 47 партий, которые приняли решение об участии их местных организаций в первых или дополнительных местных выборах 23 декабря 2018 года.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, поданные 46 партиями документы соответствуют требованиям законодательства, и только партия "Нові обличчя" Владимира Карплюка не подала в комиссию копию своего устава, засвидетельствованную центральным органом исполнительной власти.

ЦИК включила эту политическую силу в список участников местных выборов с пометкой о невыполнении "Новими обличчями" требований ч. 1. ст. 36 закона Украины "О местных выборах".

Согласно опубликованному списку, помимо парламентских партий, в местных выборах 23 декабря будут участвовать "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, "Свобода", "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", "За життя", Народный Рух Украины, "Розумна сила", партия "Основа", "Укроп", Социалистическая партия Украины Ильи Кивы, Аграрная партия Украины, "Национальный корпус", "Наш край", "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость", "Рух новых сил Михаила Саакашвили", "Народный контроль", партия "Наши", "Сила людей".

Также в местных выборах поучаствуют "Воля народа", "Видродження", Народная партия Владимира Литвина, "Украинская Галицкая партия", "Социал-демократическая партия", Партия Зеленых Украины Виталия Кононова, "Социалисты", Партия ветеранов Афганистана, партия "Патриот", партия "Сила и Честь" Игоря Смешко, Украинская морская партия Сергея Кивалова, Партия защитников отечества Юрий Кармазина, "Единый центр" Виктора Балоги, "Правый сектор" и еще ряд партий.

Как сообщалось, 12 октября ЦИК назначила на 23 декабря первые местные выборы в 123 объединенных территориальных громадах (15 городских, 21 поселковых, 87 сельских) в 21 области Украины. В целом, по предварительным подсчетам, в этих выборах смогут принять участие более 685 тыс. избирателей.