Украинские парламентарии пригласили представителей Канады наблюдателями на выборах 2019 года

Представители украинской парламентской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО, встретились с канадскими коллегами, которых пригласили в качестве наблюдателей на выборы 2019 года в Украине, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель президента Украины по мирному урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко.

Парламентарии обсуждали возможности усиления санкций против РФ в связи с проводимыми ею псевдовыборами, незаконным содержанием заложников и политзаключенных, милитаризацией Азовского моря.

"Также призвали Канаду поддержать Украину в нашей борьбе против политического проекта "Северный поток – 2"", - добавила И. Геращенко.

Первый вице-спикер Верховной Рады отметила, что канадские парламентарии получили приглашение быть наблюдателями на выборах 2019 года в Украине.