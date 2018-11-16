Единым кандидатом на пост президента от "Оппозиционной платформы – За життя" стал Юрий Бойко

От "Оппозиционной платформы – За життя" единым кандидатом на пост президента на выборах, которые запланированы на март 2019 года, будет Юрий Бойко, рассказал лидер партии "За життя" Вадим Рабинович.

"Стратегический совет "Оппозиционной платформы – За життя" сегодня расмотрел вопрос об выдвижении единого кандидата в президенты Украины и принял решение выдвинуть Юрия Бойко. Я буду его поддерживать и помогать", - сообщил В.Рабинович в ефире Newsone.

Напомним, 9 ноября партии "За життя" и "Оппозиционный Блок" подписали договор о создании "Оппозиционной платформы - За життя". Лидеры политсил В.Рабинович и Ю.Бойко отметили, что объединят усилия на президентских и парламентских выборах. Позже стало известно, что политсовет партии рекомендовал выдвинуть единым кандидатом на выборах президента Украины народного депутата и лидера "За життя" Вадима Рабиновича. Но вскоре он отказался выставлять свою кандидатуру.