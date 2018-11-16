Яценюк рассказал, зачем развесил агитационные билборды со своим изображением

Билборды с изображением экс-премьер-министра Украины, лидера партии "Народный фронт" Арсения Яценюка и лозунгом "Українська мова, кіно, пісня" являются его отчетом о проделанной работе, сообщил сам политик в эфире Радио НВ.

"Это ответ на то, что было сделано политической партией "Народный фронт", 81 депутатом, которые не разбежались после отставки премьер-министра Яценюка, а которые держатся, как одна единая команда, уже четыре года. Это ответ на работу семи членов Кабинета министров, которые сегодня от "Народного фронта", и это мой отчет о том, что лично я сделал", - сказал А.Яценюк.

При этом политик не дал ответа на вопрос, является ли его реклама троллингом предвыборной кампании Петра Порошенко, который использует похожий лозунг "Армія! Мова! Віра!".