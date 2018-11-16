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16:13 16.11.2018

Яценюк: В политике почти нет людей, которые понимают, что делать в стране

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Яценюк: В политике почти нет людей, которые понимают, что делать в стране

В украинской политике практически не видно людей, которые осознают, что делать в стране, взамен на сложные вызовы предлагаются простые ответы, считает лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Людям рассказывают об увеличении зарплат, но не говорят, где возьмут деньги. О повышении пенсий, но молчат, из которых поступлений. Обещают снизить тарифы, но не дают ответа о финансовых компенсаторах", - сказал А.Яценюк, сообщают в пресс-службе партии.

Такой популизм, подчеркнул он, "сеет уныние среди граждан Украины".

"Это популизм, выгодный, в том числе, северному соседу. Далее пророссийские силы скажут: видите, вы хотели в Европу, то куда вы пришли?", - заявил политик.

По его словам, в 2019 год "заходим в большинстве своем с негативными ожиданиями". Эта тенденция, говорит экс-премьер, начала появляться в 2016-м.

"Существуют реальные вызовы в экономике - нельзя за несколько месяцев решить проблемы, которые формировались на протяжении 30 лет. Нету прецедентов в мире", - добавил Яценюк.

Теги: #яценюк #народный_фронт
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