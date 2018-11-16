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15:33 16.11.2018

Тимошенко: Холод в домах - это следствие решений Порошенко поднять цену на газ

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Тимошенко: Холод в домах - это следствие решений Порошенко поднять цену на газ

Главная причина отсутствия теплоснабжения - искусственное подорожание газа по решению власти, заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Когда выставляют заоблачные цены на газ, а депутаты местных советов защищают людей и не дают добро на повышение тарифов на тепло, тогда эту разницу должен покрывать государственный бюджет, а он не сделал вовремя свою работу. А почему цена на газ растет? Почему в 2014 году, до того, как пришла эта мафия к власти, вся Украина потребляла газ украинской добычи, и цены были справедливыми? " - отметила Ю.Тимошенко в г.Смела, что в Черкаской области, сообщает пресс-служба политпартии.

Лидер "Батькивщины" назвала обманом заявления власти о том, что это рыночная цена и больше украинского газа нет. Она убеждена, для того чтобы газ украинской добычи пошел к украинцам, достаточно одного решения президента.

Кроме этого, напомнила Ю.Тимошенко, лучшие месторождения украинского природного газа раздали ближайшему коррумпированному окружению двух последних президентов.

"За журналистским расследованием, эффективные лицензии на добычу украинского газа оформлены на бывшего директора спортивного центра Порошенко в Киеве. Они присваивают газовые месторождения, которые искали и открывали за государственные средства, за счет людей. А сейчас они берут этот газ, оформили его на себя и поставляют украинцам", - подчеркнула она.

Теги: #тимошенко #отопление #смела
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