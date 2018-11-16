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14:39 16.11.2018

Яценюк: Часть плана Путина в 2014 году - расчленить Украину, воспользовавшись хаосом

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Яценюк: Часть плана Путина в 2014 году - расчленить Украину, воспользовавшись хаосом

В 2014 году украинское правительство остановило сценарий Владимира Путина, целью которого было расчленить Украину, заявил экс-премьер-министр (2014-2016), лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк.

"В 2014 году все были убеждены, что новое правительство на несколько недель. Верил, что это не так. Потому что знал, что делать. На 100%. На какую кнопку нажать, какую команду дать, какое решение принять", - сказал А.Яценюк, сообщают в пресс-службе партии "Народный фронт".

По его словам, если бы тогда правительство не состоялось, произошел бы экономический коллапс.

"Не принимаешь необходимые решения - встречай повторения 1996 года. Даже хуже. Инфляция 10 тысяч процентов на фоне отсутствия агрессии - одна история, на фоне вторжения вражеского войска - не просто социальный взрыв, это распад государства. Курс каждые полчаса меняется, очереди в магазинах, пустые прилавки, холодные батареи, страна без света, рост преступности, мародерство. Вот что могло реально произойти ", - заявил экс-премьер-министр Украины.

При этом он добавил, что все бы закончилось распадом Украины ускоренными темпами.

"И это была часть плана Путина - расчленить Украину, воспользовавшись хаосом. Мы остановили этот сценарий", - подчеркнул Яценюк.

Лидер "Народного фронта" вспомнил, что в первые часы после избрания его главой правительства, "анализ подтвердил предположение о реальном масштабе экономического кризиса".

"27 февраля на счетах в государственном казначействе было 108 тысяч гривен. Армия критически нуждалась в финансировании. Мы на грани дефолта. В газовых хранилищах - только 5 миллиардов технического газа, который нужен для функционирования самих хранилищ. Полная газовая зависимость от РФ и огромные долги прошлой власти перед "Газпромом"... Я честно сказал тогда, в какой ситуации находится страна. Никто от меня не слышал пустых обещаний. Я просто делал свою работу", - рассказал он.

Одним из первоочередных своих задач, которые возникали тогда, политик назвал решение проблемы с газом.

"Если бы мы оставили ситуацию неизменной, Россия дождалась бы зимы и заморозила Украину. Пригласил юристов, назначил нового руководителя "Нафтогаза" и занялся иском против РФ в Стокгольмский арбитраж. Мы этот иск выиграли ... И таких решений были не сотни, а тысячи", - подытожил бывший глава правительства.

Теги: #яценюк #народный_фронт
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