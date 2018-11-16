Ляшко о работе на радио и телевидении: Я еще вас удивлю

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко поздравил работников радио и телевидения с профессиональным праздником и заявил, что он еще вернется к работе в СМИ.

"Дорогие коллеги телевизионщики и работники радио, примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Вы делаете большое дело, давая людям возможность знать правду. И я тоже праздную, потому что в 2001 году по приглашению Сергея Шолоха работал ведущим на радио "Континент". А в 2016-м вел свою программу "Правда Ляшко" на канале NewsOne. Это был неоценимый опыт. Но с этой профессией я не прощаюсь и еще вас удивлю, уважаемые радиослушатели и телезрители", - написал он на своей странице в Фейсбук в пятницу.