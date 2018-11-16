Продуктовый пакет от "радикалов": в Черкасской области пенсионеры устроили страшную давку

На днях представители "Радикальной партии" Олега Ляшко ознаменовали начало вступления своей партии в предвыборную гонку за кресло президента Украины по раздаче "продуктовых пакетов" в Каменке Черкасской области.

Однако мирное действо, по замыслу политпартии, закончилось ужасной давкой, толкучкой и конфликтами.

По словам горожан, в "продуктовом пакете избирателя" было два килограмма муки, пачка макарон, килограмм сахара и литр масла. Видео обнародовал местный блогер Ярослав Путилин на странице в Фейсбук.