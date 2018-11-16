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10:22 16.11.2018

Если пришли холода, надо немедленно включить тепло, а уже потом выяснять, кто виноват - Садовый

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Если пришли холода, надо немедленно включить тепло, а уже потом выяснять, кто виноват - Садовый

Городской председатель Львова и лидер "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый раскритиковал бездеятельность правительства касательно решения критической ситуации с отоплением в городе Смела.

"Зачем унижать людей и заставлять их быть в холоде? Похожие проблемы возникают в Украине из-за отсутствия координации работы НКРЭКУ и правительства с городами", - заявил Садовый в эфире программы "Право на власть" в четверг в Киеве.

Садовый рассказал, что сейчас львовяне о проблемах с теплоснабжением не вспоминают с 2006 года.

"В городе есть горячая вода в течение всего года, а центральное отопление включается в течение одного дня. Это результат системной работы городского совета и сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). В ЕБРР готовы инвестировать около 8 млрд евро в Украину, но из-за внутренних конфликтов между политиками мы этот ресурс теряем", - обьяснил мэр Львова А.Садовый.

Лидер партии "Самопомощь" призвал правительство распределить между собой ответственность и ехать в те города, где есть проблемы и немедленно решать их.

Теги: #украина #садовый #отопление
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