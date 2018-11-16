С 2005 года в энергетической отрасли Украины происходит эксперимент - Тарута

Ситуация с отоплением - это полный развал системы управления в Украине, безответственность этой власти и непонимание, что надо делать в таких ситуациях, заявил народный депутат, лидер партии "Основа" Сергей Тарута.

"То, что сейчас происходит в энергетическом секторе страны - это полный развал системы управления и непонимание власти, что нужно делать, чтобы таких ситуаций со срывом отопительного сезона, как в Смеле и Кривом Роге, не было. Поэтому я считаю, что эту власть нужно убирать, ведь она ни на что не способна", - сказал С.Тарута в эфире программы ДокаZ на телеканале ZIK в четверг в Киеве.

Политик утверждает, что с 2005 года над страной экспериментируют, когда профессионализм перестал быть главной компетенцией для любого руководителя.

"Когда я работал на металлургическом комбинате "Азовсталь", то к зиме готовились еще в июне-июле. То есть еще летом принимали все решения, готовили теплотрассы и котельни к отопительному сезону. Вспомните также ситуацию в Киеве, когда более чем у половины города в течение 6-7 месяцев не было горячей воды. Если бы в советское время не было воды хотя бы один день, то обязательно провели бы совещание городских чиновников и партии, а ответственных - уволили с должности или даже посадили за решетку", - подчеркнул нардеп.