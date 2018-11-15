Выборы2019

Выборы

18:28 15.11.2018

Гриценко рассказал, как можно решить вопрос социальной адаптации ветеранов АТО

2 мин читать
Гриценко рассказал, как можно решить вопрос социальной адаптации ветеранов АТО

Украинский ветеранам и солдатам, независимо от звания, которые прошли через боевые действия, необходима социальная адаптация, заявил лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

"Решение этого вопроса мы видим по двум направлениям. Первое направление связано с реформированием страны в целом. Солдату, который вернулся с войны легче социально адаптироваться, когда он видит, что коррупции стало меньше, что его семья живет уверенно, что не надо давать взяток, что власть стала честной и нет риска реванша пророссийских сил. Воевать за такую ​​страну, защищать ее, рисковать жизнью психологически легче. Когда солдат возвращается и видит, что стало еще хуже, психологическая адаптация осложняется ", - обьяснил во время пресс-конференции в Харькове А.Гриценко, сообщает пресс-служба партии.

Второе направление - профессиональная адаптация людей, которые вернулись с войны. А.Гриценко отмечает, что после многих войн и военных конфликтов есть опыт, накопленный в том числе и зарубежными партнерами, который сейчас используется. Есть немало стран и отдельных общественных организаций, которые помогают Украине в этом направлении.

"Я езжу по стране, вижу центры, где помощь оказывают профессионально. Масштаб пока не позволяют охватить около 300 тыс. Здесь государство должно приложить усилия", - считает лидер "Гражданской позиции".

По его мнению, это может координировать Государственная служба по делам ветеранов. Или эту функцию может взять на себя Минздрав или Минобороны. Главное, чтобы эта функция была обеспечена государством.

"Я считаю не совсем правильно и неэтично полагаться только на помощь со стороны зарубежных партнеров. Это наше государство, наша армия, наши солдаты. О них надо заботиться", - заверил А. Гриценко.

Теги: #ветераны_ато #гриценко
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Люди сейчас мерзнут и страдают" - Гриценко призвал власть действовать, а не перекладывать ответственность

Гриценко: По указанию Порошенко многие имеют ограничения доступа к СМИ

С Путиным нет смысла вести прямые переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе - Гриценко

Гриценко: Я не собираюсь объединяться с Тимошенко

Трудовой миграции не будет, если в Украине средняя зарплата составит минимум 500 евро - Гриценко

Гриценко о "выборах" в ОРДЛО: Украине нужно укрепить армию

Проблему с землей в селах может решить децентрализация - Гриценко

Гриценко выступает за продление моратория на продажу земли

Гриценко о выборах в Конгресс США: Отношение Америки к Украине не изменится

Признание РФ псевдовыборов в ОРДЛО откладывает поиск мирного решения конфликта - Гриценко

ПОСЛЕДНЕЕ

Ляшко: Питание детей в школах за счет госбюджета - обязанность власти

Ляшко выступает за возвращение спецрежима налогообложения для сельхозпроизводителей

Правительство передумало за деньги от "спецконфискации" повышать обороноспособность страны - Садовый

Бойко: То, что сегодня происходит с ремонтом дорог – это просто гигантская коррупция и обман

Бойко: Претендентов на единого кандидата от оппозиции несколько

Геращенко: Путин может использовать заложников и политзаключенных как козырь накануне украинских выборов

Фесенко: Мне кажется, что Безсмертный является "недооцененным" кандидатом – "Гордон"

В июле-сентябре парламентские партии потратили более 200 млн грн - КИУ

ЦИК: досрочная агитация потенциальных кандидатов в президенты - вне закона

Валентин Наливайченко подписал Декларацию о свободе слова

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА