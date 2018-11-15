Гриценко рассказал, как можно решить вопрос социальной адаптации ветеранов АТО

Украинский ветеранам и солдатам, независимо от звания, которые прошли через боевые действия, необходима социальная адаптация, заявил лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

"Решение этого вопроса мы видим по двум направлениям. Первое направление связано с реформированием страны в целом. Солдату, который вернулся с войны легче социально адаптироваться, когда он видит, что коррупции стало меньше, что его семья живет уверенно, что не надо давать взяток, что власть стала честной и нет риска реванша пророссийских сил. Воевать за такую ​​страну, защищать ее, рисковать жизнью психологически легче. Когда солдат возвращается и видит, что стало еще хуже, психологическая адаптация осложняется ", - обьяснил во время пресс-конференции в Харькове А.Гриценко, сообщает пресс-служба партии.

Второе направление - профессиональная адаптация людей, которые вернулись с войны. А.Гриценко отмечает, что после многих войн и военных конфликтов есть опыт, накопленный в том числе и зарубежными партнерами, который сейчас используется. Есть немало стран и отдельных общественных организаций, которые помогают Украине в этом направлении.

"Я езжу по стране, вижу центры, где помощь оказывают профессионально. Масштаб пока не позволяют охватить около 300 тыс. Здесь государство должно приложить усилия", - считает лидер "Гражданской позиции".

По его мнению, это может координировать Государственная служба по делам ветеранов. Или эту функцию может взять на себя Минздрав или Минобороны. Главное, чтобы эта функция была обеспечена государством.

"Я считаю не совсем правильно и неэтично полагаться только на помощь со стороны зарубежных партнеров. Это наше государство, наша армия, наши солдаты. О них надо заботиться", - заверил А. Гриценко.