Ляшко: Питание детей в школах за счет госбюджета - обязанность власти

Питание детей в школах должно происходить за счет госбюджета, заявил лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко в гимназии №1 города Немиров Винницкой области в четверг.

"Дети хором отвечали мне, что любят и молочко, мед и борщ с мясом. Они должны это получать ежедневно в школе за счет государственного бюджета. Тогда ученики будут здоровыми и успешными, а не падать без сознания на уроках физкультуры. И для их родителей не будет проблемой ежедневно искать своему ребенку 20 гривен на обед в школе. Это должно делать государство", - утверждает О.Ляшко, сообщают в пресс-службе партии.

Кроме того, политик подчеркнул, что требует от властей увеличить расходы на образовательную отрасль, в первую очередь, на повышение зарплат педагогам.

"Радикальное увеличение зарплат - это возможность вернуть людей домой с заработков, тех, кто детей месяцами и годами не видит, потому что вынуждены горбатиться за границей. Поэтому после президентских выборов я пересмотрю бюджет и радикально увеличу заработные платы для учителей, врачей и всех остальных", - добавил он.