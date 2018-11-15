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16:44 15.11.2018

Ляшко выступает за возвращение спецрежима налогообложения для сельхозпроизводителей

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Ляшко выступает за возвращение спецрежима налогообложения для сельхозпроизводителей

Восстановление спецрежима налогообложения, дотации на восстановление животноводства и создание рабочих мест даст возможность вернуть жизнь в украинские села, заявил лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко в четверг, находясь на фермерском хозяйстве "Хлебороб" в Винницкой области.

"Наименее коррупционный способ государственной поддержки сельхозпроизводителей - это возвращение спецрежима налогообложения, когда средства возвращаются автоматически на счет фермеров и они используют их на развитие хозяйства. Потому что сегодня, чтобы получить обещанную дотацию и государственную поддержку, надо месяцами ждать, ходить по чиновничьим кабинетам, взятки раздавать. И реальной помощи нет", - убежден О.Ляшко, сообщают в пресс-службе партии.

По словам политика, это фермерское хозяйство - одно из немногих в Украине, которое получает государственные дотации на скот - по полторы тысячи на голову. Однако, лидер "радикалов" убежден, что дотация на одну корову должна быть не менее 5 тыс. гривен.

Теги: #ляшко #олег_ляшко
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