Правительство передумало за деньги от "спецконфискации" повышать обороноспособность страны - Садовый

Два миллиарда гривен, которые государство получило от продажи конфискованного имущества и конфискованные средства, правительство направляет не в обещанное повышение обороноспособности страны, а на закупку квартир для полиции, сообщил лидер "Самопомич" Андрей Садовый.

"Когда в 2016 принимался закон о спецконфискации, власть билась в грудь, что эти деньги пойдут на "повышение обороноспособности страны". И вот начали делить деньги. Обороноспособность? По мнению правительства, ее повысят ... квартиры для полиции. На них пойдет 2 миллиарда из 2,3 общей суммы", - написал в Фейсбуке Садовый.

Садовый отметил, что его команда предлагала заложить в госбюджет статью, которая бы предусматривала выплату по 100 тыс. гривен всем военным, прошедшим войну. Однако предложение "Самопомочи" отклонили.

"Нам сказали, что для военных денег немае.Вот такая логика правительства. Военные после службы уже не нужны, ими пусть занимается местная власть, а мы будем деньги вкладывать в полицию. Интересно, с какой целью?" - подчеркнул лидер политсилы.