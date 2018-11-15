Бойко: То, что сегодня происходит с ремонтом дорог – это просто гигантская коррупция и обман

Одна из причин, по которой в Украине отсутствуют качественные дороги - масштабная коррупциия в строительной отрасли, заявил сопредседатель "Оппозиционного Блока" Юрий Бойко.

"Если строить 1 км дороги, ориентируясь на стандартную цену – 12 млн грн, то за эти средства ежегодно можно строить 4,5 тыс. км дорог. У нас строят значительно меньше. Более того, эта цифра почти засекречена, никто из-за масштабной коррупции не знает, сколько дорог реально было построено. Это очередной провал правительства. Это просто пшик, ведь дорог в Украине практически нет. И нет положительных сдвигов, которые анонсирует правительство. В этом вопросе надо наводить порядок", - сказал во время рабочей поездки на Херсонщину оппозиционный политик, сообщает пресс-служба "Оппоблока".

Ю.Бойко считает, что дорожную отрасль следует очистить от коррупции.

"Если налог на дороги будет отделен от коррупции, будет реальная стоимость и реальное строительство, то за 5-8 лет можно достичь значительных сдвигов. А то, что сегодня происходит – это просто гигантская коррупция и обман", - подчеркнул Ю.Бойко.