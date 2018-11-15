Валентин Наливайченко подписал Декларацию о свободе слова

Лидер Движения "Справедливость" подписал Декларацию о свободе слова, которую инициировал Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ).

Документ предусматривает, что кандидаты на высший пост в государстве берут на себя добровольные обязательства уважать свободу слова и самовыражения, не оказывать давление на журналистов и СМИ, не использовать силовые органы для преследования журналистов, проводить публичные отчеты о расследовании правонарушений против работников СМИ.

"Я поддерживаю позицию НСЖУ. Мы должны провести открытые парламентские слушания с участием и союза журналистов, независимых медиа, юристов, чтобы раз и навсегда очистить все слои в правоохранительных органах и любых администраций там где есть ущемление свободы слова, где запугивают журналистов из-за разоблачений коррупционных дел чиновников", - заявил В.Наливайченко во время дискуссии о безнаказанности, права журналистов и конфликты СБУ и СМИ в НСЖУ.

Кроме этого, В.Наливайченко обязался привлечь международную поддержку, в частности в Конгрессе США и в европейских столицах.

"Я лично перевода документ декларации и представлю во время рабочих поездок", - сказал политик.