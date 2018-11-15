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09:44 15.11.2018

Бойко: Попытка Порошенко пропиариться на церковном вопросе провалилась

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Бойко: Попытка Порошенко пропиариться на церковном вопросе провалилась

Встреча президента Украины Петра Порошенко с иерархами канонической Украинской православной церкви - это была очередная попытка пиара, заявил сопредседатель "Оппозиционного блока" Юрий Бойко.

"Это прошло неудачно, поскольку П.Порошенко, насколько я понял, изменил место встречи. Иерархи сначала договаривались о том, что встреча будет проходить в Киево-Печерской Лавре. И это было бы правильно, ведь это святое место. А так получился обычный пиар", - сообщил Ю.Бойко журналистам во время рабочей поездки в Николаев.

Ю.Бойко подчеркнул, что политики должны держаться подальше от церковных дел, чтобы не провоцировать религиозные скандалы.

"И когда президент страны подписывает некое соглашение с Константинопольским Патриархом Варфоломеем, то это у всех вызывает по меньшей мере недоумение. Причем здесь светская власть к церковной и какое соглашение они могут подписывать, если у нас церковь отделена от государства?" - отметил Ю.Бойко.

Как сообщалось, во вторник, 13 ноября, возникла ситуация с расхождением в месте проведения встречи П.Порошенко и архиереев УПЦ (МП). Так, АП направила предстоятелю УПЦ (МП) митрополиту Онуфрию приглашение на встречу с главой государства, которая должна была состояться во вторник в "Украинском доме". При этом УПЦ (МП) собрала всех иерархов церкви для встречи с президентом в Киево-Печерской Лавре. Тогда же, Собор епископов УПЦ (МП) заявил о готовности провести встречу с П.Порошенко, но только "на церковной территории". Однако вечером П.Порошенко в "Украинском доме" в закрытом режиме провел встречу только с частью иерархов УПЦ (МП).

Теги: #бойко #порошенко #упц_мп
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