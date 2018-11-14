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19:17 14.11.2018

В БПП предложили Тимошенко обвинить президента "в снегопаде и холодной воде в море"

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В БПП предложили Тимошенко обвинить президента "в снегопаде и холодной воде в море"

Заместитель руководителя фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко считает обвинения лидера партии ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко в адрес президента необоснованными.

"Юлия Тимошенко обвиняет президента Украины, фракцию партии "Блок Петра Порошенко" в отсутствии тепла. Я предлагаю Тимошенко не сдерживать себя и прямо обвинить президента и БПП в сегодняшнем снегопаде, холодной воде в море, сломанных каблуках и прокисшем молоке", - сказал А.Гончаренко.

Он также отметил, что если Ю.Тимошенко прислушается к совету, фракция БПП признает свою вину во всех бедах сразу.

Теги: #тимошенко #бпп #украина #отопление
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