Тимошенко: Мораторий на вырубку лесов надо вводить немедленно

Власти должны немедленно ввести мораторий на вырубку лесов, поскольку показатель облесения Украины граничит с показателем экологической катастрофы, заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Украина сейчас заняла первое место по экспорту в ЕС нелегальной древесины. И это не мы определили, а британская неправительственная организация. За последние 4,5 года контрабанда древесины в ЕС выросла на 75%. Вырубка нелегальная идет массовая", - сказала Ю.Тимошенко во время пресс-конференции в городе Ровно, сообщают в пресс-службе партии.

По ее словам, на сегодня лишь 11% территории Украины облесены, а это уже показатель, который граничит с показателем экологической катастрофы. Кроме того, как утверждает лидер "Батькивщины", за последние 4,5 года вырублено 10 тыс. гектаров лесов.

При этом Ю.Тимошенко напомнила, что Президент Порошенко ветировал законопроект, который вводит мораторий на вырубку лесов.

"Это значит, что он сообщник, что он участвует в распределении этих денег, которые получают от нелегального экспорта древесины", - подытожила политик.