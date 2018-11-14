Выборы2019

Выборы

18:09 14.11.2018

Тимошенко: Мораторий на вырубку лесов надо вводить немедленно

1 мин читать
Тимошенко: Мораторий на вырубку лесов надо вводить немедленно

Власти должны немедленно ввести мораторий на вырубку лесов, поскольку показатель облесения Украины граничит с показателем экологической катастрофы, заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Украина сейчас заняла первое место по экспорту в ЕС нелегальной древесины. И это не мы определили, а британская неправительственная организация. За последние 4,5 года контрабанда древесины в ЕС выросла на 75%. Вырубка нелегальная идет массовая", - сказала Ю.Тимошенко во время пресс-конференции в городе Ровно, сообщают в пресс-службе партии.

По ее словам, на сегодня лишь 11% территории Украины облесены, а это уже показатель, который граничит с показателем экологической катастрофы. Кроме того, как утверждает лидер "Батькивщины", за последние 4,5 года вырублено 10 тыс. гектаров лесов.

При этом Ю.Тимошенко напомнила, что Президент Порошенко ветировал законопроект, который вводит мораторий на вырубку лесов.

"Это значит, что он сообщник, что он участвует в распределении этих денег, которые получают от нелегального экспорта древесины", - подытожила политик.

Теги: #тимошенко #мораторий #лес #юлия_тимошенко
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Тимошенко: Пока власть повышает тарифы, "Нафтогаз" набирает новые долги

Тимошенко: Обеспечение украинцев теплом - ответственность президента

Приходько о скандале c интервью: Я не была готова к такому напору в адрес Тимошенко

Тимошенко может повернуть страну назад - Игорь Кононенко

Юлия Тимошенко: Достойная зарплата и рабочие места будут поощрять украинцев работать на Родине

Тимошенко: Топливно-энергетическая политика в Украине - тотальная коррупция в ее чистом виде

Тимошенко выступает за внедрение в Украине персонифицированной пенсионной системы

Тимошенко: Первым же решением после выборов снизим цены на газ для граждан

Рабинович - Тимошенко: Покайтесь перед журналистами

Стало известно, сколько "Батькивщина" заплатила за рекламу "Нового курса"

ПОСЛЕДНЕЕ

В "Народном фронте" сказали, когда определятся с кандидатом в президенты

"Люди сейчас мерзнут и страдают" - Гриценко призвал власть действовать, а не перекладывать ответственность

Безсмертный: Украина должна принять концепцию относительно будущего оккупированных территорий

Билецкий: Дедлайн для выдвижения единого кандидата от националистов - декабрь

Коррупция привела к масштабной трудовой миграции украинцев - Наливайченко

Бойко: "Оппозиционная платформа - За життя" будет трансформироваться в политическую партию

У владельцев ID-карт не будет проблем при голосовании на выборах президента Украины – ГМС

Безсмертный: Двухтуровая мажоритарная система абсолютного большинства является лучшей избирательной системой для Украины

Наливайченко: Для восстановления мира нужно принять комплекс национальных и международных действий

Безсмертный считает ЦИК примером институционального развала государства

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА