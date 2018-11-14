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Выборы

16:58 14.11.2018

В "Народном фронте" сказали, когда определятся с кандидатом в президенты

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В "Народном фронте" сказали, когда определятся с кандидатом в президенты

Вопрос о формате участия "Народного фронта" в следующих президентских выборах будет решаться в январе 2019 года на партийном съезде, сообщил руководитель парламентской фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

"Всех интересует, с кем "Народный фронт"? Кому-то наша политическая сила стоит, как кость в горле. Отвечаю: "Народный фронт" с государством Украина! Вопрос участия кандидата от "Народного фронта" в выборах президента будет решаться в январе 2019 года", - сказал М. Бурбак во время общения с журналистами в Черновцах.

Теги: #бурбак #народный_фронт #выборы
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