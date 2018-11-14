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16:52 14.11.2018

Тимошенко: Пока власть повышает тарифы, "Нафтогаз" набирает новые долги

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Тимошенко: Пока власть повышает тарифы, "Нафтогаз" набирает новые долги

В то время, когда власть повышает тарифы и объясняет это необходимостью возвращать международные кредиты, государственная структура НАК "Нафтогаз" набирает новые долги под высокие проценты, заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на встрече с предпринимателями Ровенской области.

По ее словам, государственный монополист "Нафтогаз" решил занять на внешнем рынке 500 млн долл. под 11% годовых путем размещения евробондов.

"Под 11% годовых взять валюту! В то время, когда вы все и сотни тысяч предпринимателей за каждую заработанную копейку пытаются жизнь положить, излагаются всей семьей, чтобы заработать копейку, наш "Нафтогаз", у которого в прошлом году где-то 40 млрд грн прибыли (профицитная компания), решил позаимствовать 500 млн долл. под 11% годовых", - подчеркнула Ю.Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" объяснила, что теперь украинцы будут вынуждены платить только за обслуживание этого долга около 60 млн долл. ежегодно.

"Вот так за нашими спинами работает система крупной финансовой пирамиды, которая формирует государственные долги, и на этой пирамиде зарабатывают сверхприбыли. Именно поэтому, когда мы видим, как формируется наш долг и как мы его обслуживаем, то становится совершенно ясно, что нас в глобальном пространстве употребляют на полную", - убеждена политик.

Теги: #нафтогаз #тимошенко #юлия_тимошенко #тарифы
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