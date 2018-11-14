"Люди сейчас мерзнут и страдают" - Гриценко призвал власть действовать, а не перекладывать ответственность

В Херсоне, Кривом Роге, Смеле, Шепетовке люди мерзнут и страдают, а чиновники, местные и центральные, перебрасывают друг на друга свою безответственность и рассказывают о причинах, вместо того, чтобы решать вопросы обеспечения теплом безотлагательно, заявил лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко.

Политик призвал украинскую власть действовать, а не перекладывать ответственность.

"Государство имеет рычаги влияния на государственные компании НАК Нафтогаз и местные предприятия тепловой энергетики в статусе государственных - вперед, действуйте! Государство имеет механизмы контроля за выводом и нецелевым использованием собранных у людей средств предприятиями других форм собственности - вперед, действуйте! Надо менять законы - так вперед, меняйте! ", - написал А.Гриценко в Фейсбук.

Лидер "Гражданской позиции" отметил, что менять все нужно было еще до начала отопительного сезона, а "не сейчас, когда зима пришла неожиданно".