Выборы2019

Выборы

16:23 14.11.2018

"Люди сейчас мерзнут и страдают" - Гриценко призвал власть действовать, а не перекладывать ответственность

1 мин читать
"Люди сейчас мерзнут и страдают" - Гриценко призвал власть действовать, а не перекладывать ответственность

В Херсоне, Кривом Роге, Смеле, Шепетовке люди мерзнут и страдают, а чиновники, местные и центральные, перебрасывают друг на друга свою безответственность и рассказывают о причинах, вместо того, чтобы решать вопросы обеспечения теплом безотлагательно, заявил лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко.

Политик призвал украинскую власть действовать, а не перекладывать ответственность.

"Государство имеет рычаги влияния на государственные компании НАК Нафтогаз и местные предприятия тепловой энергетики в статусе государственных - вперед, действуйте! Государство имеет механизмы контроля за выводом и нецелевым использованием собранных у людей средств предприятиями других форм собственности - вперед, действуйте! Надо менять законы - так вперед, меняйте! ", - написал А.Гриценко в Фейсбук.

Лидер "Гражданской позиции" отметил, что менять все нужно было еще до начала отопительного сезона, а "не сейчас, когда зима пришла неожиданно".

Теги: #украинцы #отопление #гриценко
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Юлия Тимошенко: Достойная зарплата и рабочие места будут поощрять украинцев работать на Родине

Гриценко: По указанию Порошенко многие имеют ограничения доступа к СМИ

Безсмертный: Смелянский майдан может повториться в других городах Украины

В этом году доверие украинцев, которые принимали участие в судебных заседаниях, увеличилось вдвое - опрос USAID

С Путиным нет смысла вести прямые переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе - Гриценко

Гриценко: Я не собираюсь объединяться с Тимошенко

Трудовой миграции не будет, если в Украине средняя зарплата составит минимум 500 евро - Гриценко

Гриценко о "выборах" в ОРДЛО: Украине нужно укрепить армию

Проблему с землей в селах может решить децентрализация - Гриценко

Гриценко выступает за продление моратория на продажу земли

ПОСЛЕДНЕЕ

В "Народном фронте" сказали, когда определятся с кандидатом в президенты

Тимошенко: Пока власть повышает тарифы, "Нафтогаз" набирает новые долги

Безсмертный: Украина должна принять концепцию относительно будущего оккупированных территорий

Тимошенко: Обеспечение украинцев теплом - ответственность президента

Билецкий: Дедлайн для выдвижения единого кандидата от националистов - декабрь

Коррупция привела к масштабной трудовой миграции украинцев - Наливайченко

Бойко: "Оппозиционная платформа - За життя" будет трансформироваться в политическую партию

У владельцев ID-карт не будет проблем при голосовании на выборах президента Украины – ГМС

Приходько о скандале c интервью: Я не была готова к такому напору в адрес Тимошенко

Безсмертный: Двухтуровая мажоритарная система абсолютного большинства является лучшей избирательной системой для Украины

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА