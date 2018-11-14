Безсмертный: Украина должна принять концепцию относительно будущего оккупированных территорий

Украина должна принять концептуальный документ о судьбе оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма, заявил экс-вице-премьер-министр Роман Безсмертный в эфире телеканала NewsOne.

"Добрые инициативы обсуждать эти вопросы на международных площадках и таким образом информировать мир о том, что происходит на оккупированных территориях. Еще лучше в этой ситуации было бы принятие соответствующего концептуального документа, как Украина видит ответ на судьбу этих территорий в ближайшие годы", - сказал Р.Безсмертный, сообщают в его пресс-службе.

При этом он еще раз подчеркнул, что "это украинская территория, это украинские граждане, о них надо заботиться». По его словам, речь идет о людях, которые не причастны к любым незаконным, неконституционным действиям и принятию решений, совершению преступлений и правонарушений.

"Меня беспокоит, что в мозгах украинцев все больше набирает вес отношение к этим людям и территориям, как раковой опухоли, которую надо отрезать и забыть. Это очень опасная вещь", - отметил политик.

Р.Безсмертный подчеркнул, что "украинская сторона, законодательная и исполнительная власть, за исключением отдельных решений, так и не продемонстрировала, что она хочет видеть на этих территориях в перспективе". По его мнению, это дало бы ответ на вопрос тем людям, ходить или нет на разного рода сомнительные акции, которые нельзя даже назвать выборами.