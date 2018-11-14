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15:07 14.11.2018

Тимошенко: Обеспечение украинцев теплом - ответственность президента

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Тимошенко: Обеспечение украинцев теплом - ответственность президента

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко требует от Петра Порошенко немедленно включить поставки украинского природного газа компаниям, которые должны обеспечивать людей теплом, сообщают в пресс-службе партии.

По словам Ю.Тимошенко, она лично обратилась с этим требованием к Президенту Порошенко.

"Месторождения, которые когда-то принадлежали государству, переданы в частные руки во время правления Януковича, а также окружению Порошенко за взятки. Они, имея наши природные месторождения газа, а с другой стороны, имея влияние на всю власть, устанавливают на газ заоблачные цены. Люди способны платить такую ​​цену. Людей лишили права на тепло ", - сказала лидер "Батькивщины" во время пресс-конференции в городе Ровно в среду.

При этом политик отметила, что прошел месяц, как начался отопительный сезон, однако 22 теплоснабжающие системы все еще не получают природный газ, а люди сидят в холоде.

Теги: #газ #тимошенко #батькивщина #юлия_тимошенко
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