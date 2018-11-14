Коррупция привела к масштабной трудовой миграции украинцев - Наливайченко

Непрофессионализм и масштабная коррупция власти привели к тому, что миллионы украинцев, не имея возможности заработать в своей стране, выезжают за границу, заявил лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко.

"Украина катастрофически теряет свое главное богатство - людей! Трудовая миграция приобрела угрожающие масштабы для нашего государства!", - написал политик в Фейсбук.

Наливайченко уверен, что только развитие экономики, создание высокооплачиваемых рабочих мест и борьба с коррупцией, могут оживить рынок труда и гарантировать украинцам достойные условия жизни в стране.