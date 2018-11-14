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11:28 14.11.2018

Приходько о скандале c интервью: Я не была готова к такому напору в адрес Тимошенко

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Приходько о скандале c интервью: Я не была готова к такому напору в адрес Тимошенко

Бывшая певица Анастасия Приходько заявила, что ушла из интервью программы "Рандеву" на "5 канале", потому что не ожидала неудобных вопросов и растерялась.

"Раньше я уже участвовала в съемках этой программы, и была настроена на конструктивный диалог. Конечно, я понимала, что этот канал принадлежит господину Порошенко, а я нахожусь в команде Юлии Тимошенко. Однако, была уверена, что эфир будет построен на взаимном уважении и уважении к моим политических партнеров. На всех эфирах, я всегда говорю: "Я еще не политик, и только становлюсь на этот путь. Конечно, мне нужно многому учиться, что я и делаю ". Но даже при этом, я не была готова к такому напору в адрес Юлии Тимошенко", - написала А. Приходько на своей странице в Фейсбук во вторник.

По ее словам, вопросы были построены так, чтобы унизить человека, которого не было в студии и манипулировать информацией.

"Откровенно говоря, я не ожидала такого подхода и растерялась. В моем понимании бездоказательное обвинение Юлии Тимошенко во всех проблемах в Украине, это как минимум подло. Унизить, манипулировать информацией и откровенно говорить неправду, это пожалуй риторика президентского канала, которая построена именно на этом", - подчеркнула политик.

Как сообщалось, А.Приходько сбежала с интервью программы "Рандеву с Яниной Соколовой" после того, как ведущая начала задавать ей неудобные политические вопросы о Ю.Тимошенко.

Теги: #скандал #анастасия_приходько #тимошенко #приходько #выборы
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