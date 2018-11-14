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10:02 14.11.2018

Наливайченко: Для восстановления мира нужно принять комплекс национальных и международных действий

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Наливайченко: Для восстановления мира нужно принять комплекс национальных и международных действий

Для того, чтобы воплотить в жизнь стратегию деоккупации и план восстановления мира нужно аккумулировать все усилия в экономике, безопасности и обороне, заявил украинский политик, лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко.

"Нам нужно мобилизовать, прежде всего, усилия всей украинской власти в экономике, обороне и безопасности. План восстановления мира для нас четко состоит из трех ключевых позиций", - сказал В.Наливайченко на встрече с общественностью во время рабочего визита в Винницу во вторник.

Первоочередными являются гуманитарные действия: возвращение заложников, розыск пропавших без вести.

"Для этого на государственном уровне должен быть создан совместно с общественными организациями и волонтерами Национальный центр по освобождению заложников и розыску пропавших без вести", - подчеркнул В.Наливайченко.

Также команда политика предлагает создать Министерство по делам ветеранов.

"Помощь каждому ветерану должна быть адресная. Надо знать каждого, кто защищал, надо знать каждую семью, потерявшую кормильца. Все без исключения защитники должны получить государственную помощь и гарантии. Должно быть Министерство по делам ветеранов", - объясняет лидер Движения "Справедливость".

Следующим шагом, утверждает политик, должна быть новая действенная международное соглашение с деоккупации и восстановления территориальной целостности Украины и создание Международного фонда восстановления экономики, инфраструктуры и социальной жизни.

"Мы много слышали и знаем о Минских переговорах, Будапештском меморандуме, но ни одна из этих договоренностей не работает по нашему ключевому вопросу - вывода с оккупированных территорий войск агрессора и спецслужб Российской Федерации. Поэтому я предлагаю новое Международное соглашение по деоккупации и восстановлению территориальной целостности Украины. Тело соглашения готово. Важно, чтобы сторонами соглашения были наши ключевые международные союзники ", - подчеркнул В.Наливайченко.

И последний пункт - национальный план действий внутри страны, усиление обороноспособности, безопасности.

"Я утверждаю и убежден, что сначала нужно работать над восстановлением производства на оборонных предприятиях Украины, которые должны получить госзаказ. Украинские предприятия могут защитить наших людей на передовой. И так по каждой отрасли", - добавил В.Наливайченко.

Теги: #украина #мир #наливайченко
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