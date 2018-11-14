Безсмертный: Двухтуровая мажоритарная система абсолютного большинства является лучшей избирательной системой для Украины

Наиболее действенной системой народного представительства и самой лучшей избирательной системой для Украины является двухтуровая мажоритарка абсолютного большинства, заявил экс-вице-премьер-министр Роман Безсмертный.

"Убежден - лучшей избирательной системой для Украины есть двухтуровая мажоритарная система абсолютного большинства с выдвижением от местных партийных ячеек. Не боюсь быть непопулярным в этой позиции. Ведь считаю, что это самая действенная система народного представительства", - написал он на своей странице в Фейсбук в среду .

При этом Бессмертный привел пример двух сит, который объясняет его позицию.

"На встречах с людьми по всей Украине, где меня спрашивают о моем взгляде на избирательную систему, я всегда привожу пример двух сит, через которые просеивают муку. Одного часто бывает недостаточно, чтобы отсеять всю грязь. Зато два - именно то, что сегодня нужно нашему государству ", - считает политик.