Тимошенко может развернуть страну назад - Игорь Кононенко

Тимошенко может развернуть страну назад. Об этом в интервью "Главкому" заявил первый заместитель председателя фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко.

"Во время последнего визита в Украину, Канцлер Германии Ангела Меркель впервые назвала сроки, когда Украина может вступить в Европейский союз, а уровень авторитета Меркель в Европе мы понимаем. А вот Юлия Тимошенко может развернуть страну назад", - заявил политик.

По его словам, именно поэтому Российской Федерации так называемым санкционным списком, который был опубликован пару недель назад, надо было показать, что там есть Юлия Тимошенко.

"Ибо, если вы посмотрите, кто первый начал использовать эту тему со списками - это "Батькивщина", потому что для них эта тема болит. Для них очень важно показать, что они к России не имеют никакого отношения, но это очень трудно доказать, с учетом количества поездок зятя Тимошенко Чечеткина в Россию", - отмечает Игорь Кононенко.