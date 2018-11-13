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20:16 13.11.2018

Юлия Тимошенко: Достойная зарплата и рабочие места будут поощрять украинцев работать на Родине

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Юлия Тимошенко: Достойная зарплата и рабочие места будут поощрять украинцев работать на Родине

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что остановить эмиграцию украинцев можно только при условии возвращения веры в позитивные изменения в стране, восстановление справедливости и избрание власти, которая будет работать для людей.

Как сообщает во вторник пресс-служба партии "Батькивщина", Юлия Тимошенко об этом заявила во время многолюдной встречи в Теребовле на Тернопольщине.

По мнению лидера "Батькивщины", к выезду за границу граждан толкает не только отсутствие достойной зарплаты и рабочих мест, но и разочарование в будущем.

"Почему через два года после Революции Достоинства люди уехали из Украины? Они потеряли веру в изменения в стране. Они не верят, что в Украине станет хорошо, справедливость будет восстановлена, а к людям будут относиться с уважением. Они не верят в то, что прекратятся рейдерство и насилие, поборы и коррупция", - подчеркнула Юлия Тимошенко.

Она с грустью констатировала, что отсутствие позитивных изменений в Украине особенно демотивирует молодежь, которая не видит перспектив в собственном государстве.

"Молодые семьи должны знать, что они смогут получить, приобрести жилье, дать своим детям современное образование, позаботиться о своих родителях, которые смогут чувствовать достоинство на своей земле", - пояснила председатель партии.

Остановить эмиграцию отчаяния, по мнению Юлии Тимошенко, сможет реализация Нового курса Украины, стратегического пошагового плана построения справедливого государства, и обеспечение благосостояния каждого ее гражданина.

Теги: #эмиграция #тимошенко #украинцы
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