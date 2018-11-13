Безсмертный считает ЦИК примером институционального развала государства

Сегодня граждане Украины не верят Центризбиркому, а сам ЦИК - это пример институционального развала государства, заявил экс-вице-премьер-министр Украины Роман Безсмертный по случаю годовщины основания Центральной избирательной комиссии.

"В этот день 21 год назад было основано Центральную избирательную комиссию. И мне, как одному из авторов Закона о ЦИК, очень жаль, что сегодня Центризбирком стал примером институционального развала государства", - написал Бессмертный на своей странице в Фейсбук во вторник.

По его словам, имиджевых потерь ЦИК получил в 2004 году, когда членов комиссии решили использовать для фальсификации результатов президентских выборов. Позже к манипуляциям, фальсификациям, переписыванию протоколов прибегали и местные комиссии, говорит политик.

"Последние четыре года члены ЦИК вообще работали без полномочий, хотя получали за это зарплату. Это же сознательное невыполнение закона не только членами Центризбиркома, но и Президентом и народными депутатами! Большей дискредитации ЦИК не придумаешь", - подчеркнул он.

В то же время Безсмертный вспомнил первый вариант законопроекта о ЦИК от 1997 года.

"Чтобы вы понимали, тогда были идеи, чтобы эта комиссия не только организовывала избирательный процесс, но и следила за соблюдением этики публичными лицами. А возглавлять эту комиссию должны специалисты с бесспорным доверием населения. Вот вам этика, вот вам и мораль", - добавил экс-вице-премьер-министр.