Геращенко: Конкуренты Порошенко подпевают Москве обещаниями отменить Минские соглашения и, значит, снять европейские санкции с РФ

Россия стремится разорвать Минские соглашения чужими руками, спровоцировать полную дискредитацию мирных переговоров, уничтожить минский процесс - потому что это означает окончание санкций, заявила первый заместитель председателя ВРУ, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске Ирина Геращенко.

"Журналисты часто задают вопрос, какова цель Кремля в организации псевдовыборов на Донбассе. Выделю 3 ключевых пункта. Первый и главный: попытка легитимизации "республик", усиление призывов от Москвы и их представителей в Украине к "прямых переговоров Киева с Донецком и Луганском". Второе. Дестабилизация безопасности и политической ситуации на фронте накануне президентских выборов в Украине. Попытка через провокацию конфликта и эскалации повлиять на изменение ненавистной им киевской власти. Третье. Дискредитация нормандского формата и минского процесса. РФ стремится разорвать минские соглашения чужими руками, спровоцировать полную дискредитацию мирных переговоров, сорвать их, уничтожить минский процесс - потому что это означает окончание таких мучительных санкций ", - написала И.Геращенко на своей странице в Фейсбук.

Кроме того, представитель Украины в ТКГ сообщила, что украинская сторона направила ноту с предложением провести внеочередное заседание группы через "выборы" на Донбассе при участии Украины-РФ-ОБСЕ.

"Сейчас уже есть ответ от представителей ОБСЕ, которые поддерживают инициативу и готовы в любой момент собрать заседание, то есть, 2 стороны ТКГ - Украина и ОБСЕ готовы к встрече. РФ - молчат, никакого ответа, видно, в угаре празднуют "результаты" марионеточных выборов", - отметила она.

Резюмируя, И.Геращенко подчеркнула, что все конкуренты Порошенко, которые обещают на следующий день после своей победы отменить Минские соглашения и, значит, снять санкции с РФ, подпевают Москве.