Гриценко: По указанию Порошенка многие имеют ограничения доступа к СМИ

Сейчас свобода слова в стране очень ограничена, в частности по указанию президента Украины Петра Порошенка, уверен лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко.

"У нас впереди выборы. Четыре года для меня закрыты центральные каналы, которые имеют широкое покрытие. Такого не было никогда", - сказал Гриценко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

По его словам, даже во время президентства Виктора Януковича лидер "Гражданской позиции" имел доступ на все каналы.

"Причем, я второй или третий в рейтинге, во втором туре побеждаю всех. Почему? Я преступник? Почему Порошенко ограничил? И не только меня, многих других так же ограничил. Такого не было никогда", - добавил он.