Выборы2019

Выборы

17:12 13.11.2018

Гриценко: По указанию Порошенка многие имеют ограничения доступа к СМИ

1 мин читать
Гриценко: По указанию Порошенка многие имеют ограничения доступа к СМИ

Сейчас свобода слова в стране очень ограничена, в частности по указанию президента Украины Петра Порошенка, уверен лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко.

"У нас впереди выборы. Четыре года для меня закрыты центральные каналы, которые имеют широкое покрытие. Такого не было никогда", - сказал Гриценко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

По его словам, даже во время президентства Виктора Януковича лидер "Гражданской позиции" имел доступ на все каналы.

"Причем, я второй или третий в рейтинге, во втором туре побеждаю всех. Почему? Я преступник? Почему Порошенко ограничил? И не только меня, многих других так же ограничил. Такого не было никогда", - добавил он.

Теги: #свобода_слова #гриценко
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

С Путиным нет смысла вести прямые переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе - Гриценко

Гриценко: Я не собираюсь объединяться с Тимошенко

Трудовой миграции не будет, если в Украине средняя зарплата составит минимум 500 евро - Гриценко

Гриценко о "выборах" в ОРДЛО: Украине нужно укрепить армию

Проблему с землей в селах может решить децентрализация - Гриценко

Гриценко выступает за продление моратория на продажу земли

Гриценко о выборах в Конгресс США: Отношение Америки к Украине не изменится

Признание РФ псевдовыборов в ОРДЛО откладывает поиск мирного решения конфликта - Гриценко

Гриценко отреагировал на заявление Юрия Луценко об отставке

Рабинович: Партия "За життя" сделает все, чтобы украинцы смогли смотреть любые каналы

ПОСЛЕДНЕЕ

И.Кива анонсировал проведение форума для людей с проблемами зрения и слуха

Экс-министр экологии Шевченко назвал при каких условиях готов отказаться от участия в президентской гонке

Игорь Шевченко объявил, что будет баллотироваться в президенты Украины

Глава ЦИК выступает за внесение точечных изменений в закон о выборах президента для урегулирования ряда вопросов

ЦИК готовится к возможным "гибридным атакам" на выборах - Слипачук

В Раду могут пройти 7 партий, лидирует "Батькивщина" – опрос

ЦИК готова к применению закона об избирательных правах переселенцев в случае его принятия

Лидерами президентского рейтинга остаются Тимошенко, Зеленский, Порошенко и Гриценко – опрос

Радикальная партия оплатила за госсредства рекламу на "112.Украина" и NewsOne, а затем поддержала санкции против этих телеканалов - КИУ

Стало известно, во сколько обойдутся украинцам президентские выборы-2019

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА