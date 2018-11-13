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16:18 13.11.2018

И.Кива анонсировал проведение форума для людей с проблемами зрения и слуха

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И.Кива анонсировал проведение форума для людей с проблемами зрения и слуха

Государство обязано создать комфортные условия жизни для всех граждан и в том числе для людей, у которых есть проблемы со зрением и слухом, считает глава Социалистической партии Украины Илья Кива, сообщает пресс-служба СПУ.

"… Государство обязано создать такие условия, в которых комфортно будет жить всем. Особенно людям, у которых есть проблемы со зрением и слухом. Мы обязаны разработать государственные программы поддержки для таких людей", – написал он на своей Facebook-странице.

Политик сообщил, что Соцпартия намерена провести соответствующий форум и приложить максимум усилий для решения проблем слепых и глухих.

"В ближайшее время при поддержке СПУ пройдет форум по вопросам людей с проблемами зрения и слуха. Мы будем бороться за их права. Мы заставим власть прозреть и услышать наконец проблемы сотен тысяч украинцев", – подчеркнул И.Кива

Глава СПУ добавил, что все граждане имеют равные права на достойную жизнь.

"Они (слепые – ред.) не должны быть выброшены на обочину жизни, как это происходит сейчас. Они не должны просить и пытаться хоть как-то обратить на себя внимание. Они имеют право на достойную жизнь, на возможность зарабатывать", – отметил он.

Как сообщалось, представитель общества слабослышащих Херсонской области Таран Ольга и председатель профсоюза Херсонского УТОС Обертайло Владислав назначены советниками главы Социалистической партии Украины.

 13 ноября во всем мире отмечают Международный день слепых.

Теги: #кива #спу
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