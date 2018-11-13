Выборы2019

Выборы

14:02 13.11.2018

Игорь Шевченко объявил, что будет баллотироваться в президенты Украины

2 мин читать
Игорь Шевченко объявил, что будет баллотироваться в президенты Украины

Экс-министр экологии и природных ресурсов, почетный президент Ассоциации юристов Украины Игорь Шевченко заявил, что идет в президенты Украины.

"Новый президент должен быть наделен тем качеством, которого нет в тех кандидатах, которые объявили о намерении баллотироваться. Что я имею в виду под новым качеством? Это честность и высокая нравственность человека, который идет в президенты. Также он должен иметь хорошее украинское и западное образование, опыт работы за рубежом. Желательно, чтобы новый президент свободно владел английским языком, имел успешный менеджерский опыт, как в бизнесе, так и на высоких должностях в госслужбе. К тому же, он должен быть независимым от олигархов ... По сравнению с другими кандидатами, именно у меня есть наибольший набор тех, качеств, достоинтств и опыта, которые должны быть у президента Украины", - заявил И.Шевченко во время пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

По словам И.Шевченко, его избирательная программа полностью подчинена интересам украинского народа, а при ее создании использовался опыт передовых стран мира. Основной целью программы является вывод страны из долговременного кризиса, построение успешной Украины по примеру Сингапура.

"Я хотел бы провозгласить новую национальную идею для Украины. Ею должно стать построение успешной страны", - добавил политик.

При этом он отметил, что для построения успешной Украины стране нужен порядок и выполнение законов, неотвратимости наказания каждого преступника, беспристрастное правосудие, быстрое выполнение судебных решений, честные правоохранители и судьи, а народу - дивиденды от государственных предприятий, газ и уголь по себестоимости, бесплатная медицина и образование.

Теги: #шевченко #игорь_шевченко #выборы
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ЦИК готовится к возможным "гибридным атакам" на выборах - Слипачук

В Раду могут пройти 7 партий, лидирует "Батькивщина" – опрос

ЦИК готова к применению закона об избирательных правах переселенцев в случае его принятия

Лидерами президентского рейтинга остаются Тимошенко, Зеленский, Порошенко и Гриценко – опрос

Стало известно, во сколько обойдутся украинцам президентские выборы-2019

РФ использует псевдовыборы в ОРДЛО для дестабилизации ситуации в Украине накануне выборов - Геращенко

Политолог В.Карасев: ''Оппозиционная платформа – За життя'' – это шанс для мелких партий попасть в парламент

И.Геращенко раскритиковала призывы кандидатов в президенты решить конфликт на Донбассе любой ценой

Стало известно, сколько "Батькивщина" заплатила за рекламу "Нового курса"

Дмитрий Ярош призвал националистов объединиться на выборах-2019

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава ЦИК выступает за внесение точечных изменений в закон о выборах президента для урегулирования ряда вопросов

Радикальная партия оплатила за госсредства рекламу на "112.Украина" и NewsOne, а затем поддержала санкции против этих телеканалов - КИУ

Тимошенко: Топливно-энергетическая политика в Украине - тотальная коррупция в ее чистом виде

"Самопомич" требует объяснений от СБУ и ГПУ относительно прослушивания Андрея Садового

Атака коррупции: "Самопомич" представила свой план

Ляшко: Первым законом, который я внесу в ВР после выборов, будет закон о восстановлении престижа шахтерского труда

Безсмертный: Смелянский майдан может повториться в других городах Украины

Тимошенко выступает за внедрение в Украине персонифицированной пенсионной системы

Ляшко: Власти коровы не нужны

Украинцы, которые принимали участие в судебных заседаниях, в два раза больше доверяют судам, чем пассивные потребители новостей - опрос

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА