Игорь Шевченко объявил, что будет баллотироваться в президенты Украины

Экс-министр экологии и природных ресурсов, почетный президент Ассоциации юристов Украины Игорь Шевченко заявил, что идет в президенты Украины.

"Новый президент должен быть наделен тем качеством, которого нет в тех кандидатах, которые объявили о намерении баллотироваться. Что я имею в виду под новым качеством? Это честность и высокая нравственность человека, который идет в президенты. Также он должен иметь хорошее украинское и западное образование, опыт работы за рубежом. Желательно, чтобы новый президент свободно владел английским языком, имел успешный менеджерский опыт, как в бизнесе, так и на высоких должностях в госслужбе. К тому же, он должен быть независимым от олигархов ... По сравнению с другими кандидатами, именно у меня есть наибольший набор тех, качеств, достоинтств и опыта, которые должны быть у президента Украины", - заявил И.Шевченко во время пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

По словам И.Шевченко, его избирательная программа полностью подчинена интересам украинского народа, а при ее создании использовался опыт передовых стран мира. Основной целью программы является вывод страны из долговременного кризиса, построение успешной Украины по примеру Сингапура.

"Я хотел бы провозгласить новую национальную идею для Украины. Ею должно стать построение успешной страны", - добавил политик.

При этом он отметил, что для построения успешной Украины стране нужен порядок и выполнение законов, неотвратимости наказания каждого преступника, беспристрастное правосудие, быстрое выполнение судебных решений, честные правоохранители и судьи, а народу - дивиденды от государственных предприятий, газ и уголь по себестоимости, бесплатная медицина и образование.